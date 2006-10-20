Брезвін: відшкодування ПДВ перейшло у політичну площину

Голова Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Анатолій БРЕЗВІН заявляє, що питання відшкодування ПДВ сьогодні перейшло вже в політичну площину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в п`ятницю.

За словами А.БРЕЗВІНА, ПДВ відшкодовується строго відповідно до законодавства України, і ні про які преференції за територіальним принципом не може бути й мови.

Він підкреслив, що з серпня Генпрокуратура України контролює і перевіряє законність і правильність відшкодування ПДВ, поки що порушення не виявлені.

А.БРЕЗВІН назвав загострення ситуації навколо відшкодування ПДВ методом тиску на уряд.

Нагадаємо, останнім часом активно обговорюється проблема невчасного повернення ПДВ підприємствам-експортерам, зокрема, критична ситуація в регіонах.

17 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів нараду з питань відшкодування ПДВ і доручив власному Секретаріату провести детальне розслідування ситуації.

За результатами наради глава держави доручив секретареві Ради національної безпеки та оборони Анатолію ГАЙДУКУ готувати засідання РНБО з проблематики ПДВ.

Службі безпеки України протягом місяця Президент доручив провести оперативну роботу по документуванню фактів корупційних дій посадовцями державних органів у сфері відшкодування ПДВ в масштабах України.

Крім того, губернаторам глава держави доручив у триденний термін створити спецкомісії, які мають вивчити хід відшкодування ПДВ в регіонах і надати через місяць звіти. У ці комісії мають увійти перші особи облдержадміністрацій, обласних підрозділів ДПА, СБУ, МВС, а також представники регіонального бізнесу і засобів масової інформації.

«Нас турбують ті тенденції, які з`явилися в розрізі регіонів щодо формування прострочених платежів, про що сьогодні сигналізує бізнес-еліта України, – заявив В.ЮЩЕНКО, виступаючи на нараді. – Ми стаємо свідками того, як один з основних податків національного бюджету, який становить 37% всіх доходів бюджету, з кожним тижнем криміналізується».