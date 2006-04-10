Морозу не підходить ”помаранчева” коаліція

Соціалістична партія України веде переговори про створення не “помаранчевої”, а демократичної коаліції. Про це йдеться в заяві прес-служби СПУ, переданій УНІАН.

“У зв`язку з тим, що в лексиконі українських ЗМІ достатньо широке застосовування знайшло словосполучення "помаранчева коаліція" на означення коаліції, переговори про утворення якої ведуться між Соціалістичною партією України, Блоком "Наша Україна" і Блоком Юлії Тимошенко, прес-служба СПУ нагадує, що партійним кольором соціалістів є червоний. Таким чином, означення коаліції як "помаранчевої" є не зовсім коректним щодо СПУ”, - зазначається в заяві.

Прес-служба СПУ наголошує, що переговори між уповноваженими представниками трьох вищеназваних політичних сил ведуться про створення Коаліції демократичних сил. “Звертаємося до журналістів з проханням надалі бути точними у формулюваннях з приводу даного переговорного процесу в цілому та щодо назви коаліції зокрема. Адже для СПУ саме демократичний вектор розвитку України є основою при визначенні формату учасників коаліції”, - зазначає прес-служба партії.

Прес-служба СПУ звертає увагу, що Політрадою СПУ ще 28 березня 2006 р. було ухвалено рішення про формування саме Коаліції демократичних сил у складі СПУ, "Нашої України" і БЮТ, а зобов`язання не вступати в сепаратні переговори з будь-якою партією чи блоком записано у тексті Меморандуму про утворення Коаліції демократичних сил, підготовленого саме за ініціативою Соцпартії.

Більше того, Політрада СПУ постановила, що й у місцевих радах представники СПУ можуть блокуватися виключно з НСНУ та БЮТ.

В той же час формат участі СПУ в коаліції з Партією регіонів Політрадою СПУ навіть не розглядався, оскільки є для соціалістів неприйнятним, наголошує прес-служба Соціалістичної партії України.