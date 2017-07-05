Луценко заявляє, що не збирається у відставку цієї осені

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що не збирається у відставку цієї осени.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам після засідання профільного комітету.

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“Я не маю наміру йти зі своєї посади цієї осені, тим більше очолювати партію. Я маю намір добитися результативності від Генеральної прокуратури України”, — сказав Луценко.

За його словами, необхідно довести до завершення справи Януковича, Майдану, повернення Одеського ОПЗ тощо.

"Але це тільки початок. Слідкуйте - далі буде цікавіше", - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, у травні 2017 року Луценко сказав, що планує піти з посади через півроку, а максимум, на який може затриматися – це до квітня наступного року.

"Я більше не витримаю", - зізнався він. Водночас керівник прокуратури не пояснив, яким бачить своє подальше майбутнє. "Ким я буду потім, я навіть не думаю. Мені нема коли думати про дурниці", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Луценка призначили на посаду генпрокурора 12 травня 2016 року.

Після призначення він заявив, що бачить себе на цій посаді не більше півтора роки.

«Я прийняв пропозицію Петра Олексійовича Порошенка про своє призначення і одразу сказав, що я розглядаю це як термін близько півтора роки», - сказав Луценко.