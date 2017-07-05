Меркель запевнила Порошенка, що доля України не буде вирішуватися без Києва на саміті G20

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила президента України Петра Порошенка, що доля України не буде вирішуватись без Києва на зустрічі лідерів ФРН, Франції та РФ на саміті G20.

Читайте такожПорошенко і Меркель заявили про необхідність продовження активних контактів в "нормандському форматі"

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів України та ФРН, повідомляє прес-служба глави української держави.

«Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та скоординували позицію щодо реалізації Мінських домовленостей у контексті підготовки до саміту «Великої Двадцятки» у Гамбурзі і, зокрема, зустрічі лідерів Німеччини і Франції з президентом Росії», - йдеться в повідомленні.

«Ангела Меркель запевнила Петра Порошенка, що під час зустрічі нічого щодо долі України без України вирішуватися не буде», - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та президент РФ Володимир Путін проведуть тристоронні переговори щодо ситуації на сході України під час саміту "Великої двадцятки" в Гамбурзі.