Зустріч Тимошенко з Путіним відсунули майже на 2 тижні

Засідання економічного комітету Українсько-російської комісії в Москві за участю прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА перенесено з 27 березня на 8 квітня.

Про це УНІАН повідомило джерело в МЗС України.

«Перенесення дати засідання економічного комітету Українсько-російської комісії пов`язане з технічними причинами», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, головною темою засідання залишається співпраця у сфері авіабудування.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня під час відвідування київського авіазаводу "Авіант" Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам, що уряд України пропонує Росії наприкінці березня обговорити питання співпраці в галузі літакобудування.

"Найближчим часом - 27, 28, 29 числа цього місяця - спеціально для цього ми ініціюємо засідання економічного комітету між Україною і Російською Федерацією", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, одним з головних на цьому засіданні буде питання співпраці з Росією "для забезпечення ринку нашими літаками". Ю.ТИМОШЕНКО наголосила важливість для України співпраці з Росією в галузі літакобудування.