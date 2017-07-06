Під Кабміном сталася штовханина між пенсіонерами МВС і бійцями Нацгвардії (фото, відео)

Наразі мітингарі перекрили рух вулицею Грушевського, повідомляє Depo.ua.

Читайте такожПобиття ветеранів АТО у Дніпрі: Луценко заявляє, що "тітушок" фінансував "Опоблок"

Під час перекриття вулиці між мітингарями та нацгвардійцями, які охороняють урядову будівлю, виникла штовханина.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня під Адміністрацією президента України сталися сутички між поліцією і вкладниками банку "Михайлівський", які з ранку суботи проводили там акцію протесту.