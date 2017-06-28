Під АП сталися сутички між поліцією і вкладниками банку "Михайлівський" (відео)

Під Адміністрацією президента України сталися сутички між поліцією і вкладниками банку "Михайлівський", які з ранку суботи проводили там акцію протесту, повідомляє «Громадське».

На місці присутні 4 кордони поліції. Вкладники намагалися прорватися до АП, однак правоохоронці перекрили їм шлях. Внаслідок цього між поліцією та протестувальниками сталися сутички.

Читайте такожУ Львові заблокували російський "Сбербанк" (фото)

Учасники акції тримали прапори банку «Михайлівский» та футбольні дудки.

За словами вкладників, поліція затримала керівника групи вкладників «Михайлівського» з Кам'янського Олександра Горбачова,.

В урядовому кварталі сталися сутички між правоохоронцями та вкладниками банку «Михайлівський» pic.twitter.com/CPSuTKnqOW — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 28 червня 2017 р.

На місце події прибули три машини швидкої допомоги.

В даний час мітингувальники розійшлися, на місці є тільки поліція.

Нагадаємо, в червні вкладники "Михайлівського" вже збиралися під АП, вимагаючи зустрітися з главою держави. Тоді також сталися сутички з правоохоронцями.