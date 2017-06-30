Російські навчання "Захід-2017" є загрозою як для України, так і для країн Європи - Полторак

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що майбутні навчання "Захід-2017", які цієї восени планує провести Росія, є загрозою не тільки для України, але й для будь-якої країни Європи, яка має спільний з РФ кордон.

Читайте такожПісля зустрічі зі Столтенбергом Полторак заявив про планування заходів щодо протидії кібератакамТаку думку він висловив у п'ятницю в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, говорячи про обговорення цього питання з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи є вірогідність того, що ці навчання можуть бути використані для початку відкритої агресії проти України, Полторак сказав: "Дуже важко прогнозувати дії президента Росії, логіку яких дуже важко прослідкувати, але ці навчання можуть бути використані для того, щоб почати агресію не тільки проти України, але проти будь-якої країни Європи, яка має кордон з Росією".

Міністр вказав на той факт, що тільки на перекидання особового складу у Білорусь замовлено чотири тисячі вагонів.

"Тобто, це велике угрупування, і, звичайно, є загроза, коли такі навчання проводить країна, з якою ми маємо кордон", - наголосив він.

За словами Полторака, це питання було предметом обговорення і під час зустрічі зі Столтенбергом.

"Ми говорили про навчання, які планує проводити Росія, і які є надзвичайно потужними. Генеральний секретар розповів про те, які загрози бачать в альянсі, і сказав, що угрупування НАТО на Сході Європи буде посилено. Звичайно, ми зі свого боку будемо так само адекватно реагувати під час проведення цих навчань. Ми готуємося до початку агресії проти України", - не виключив міністр оборони.