Генпрокуратура додала папір від Балоги до звернення Ющенка

Генеральна прокуратура України отримала звернення глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ з проханням перевірити діяльність Київської міської державної адміністрації і взяла його до розгляду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.

Водночас у прес-службі відомства з посиланням на слова генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА зауважили, що аналогічне звернення з цього приводу вже було отримано деякий час тому від Президента, і воно знаходиться в роботі.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня у Секретаріаті Президента України відбулась нарада під головуванням глави держави Віктора ЮЩЕНКА, на якій розглядалася робота Київської міської державної адміністрації.

Як повідомив за результатами наради В.БАЛОГА, Президент доручив до кінця березня ретельно перевірити виявлені прорахунки у діяльності влади Києва для розгляду на наступній нараді. Окремі аспекти діяльності столичної влади вивчатиме Генеральна прокуратура, повідомив В.БАЛОГА.