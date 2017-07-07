В ОБСЄ підтвердили вибухи в окупованому Луганську

18:38, 07 липня 2017
Політика
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СММ ОБСЄ перевіряє інформацію про поранених.

фото REUTERS

У Спеціальній моніторинговоій місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі підтвердили факт вибуху в Луганську.

Про це повідомляється в Twitter СММ ОБСЄ.

"Група ОБСЄ у другій половині дня в районі Луганська чула гучний вибух. Зараз поблизу місця вибуху знаходиться ОБСЄ", - сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

Інформація про поранених перевіряється.

Нагадаємо, що 7 липня в Луганську сталося два вибухи. Перший - близько 15:00 на площі Героїв Великої Вітчизняної війни поряд з колишньою Луганською обласною державною адміністрацією. Другої - в районі вулиці Коцюбинського неподалік драматичного театру.

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Теги: #вибух у луганську