У центрі Луганська стався ще один вибух

У центрі окупованого Луганська стався ще один вибух, за попередніми даними, неподалік від місця першого інциденту, який стався кілька годин тому.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Луганск ,снова что то бахнуло! — Соня Травникова (@XXX68XXX) July 7, 2017

Як пише російське видання Лайф, за попередніми даними, у повітря злетів автомобіль. Подробиці уточнюються.