У центрі Луганська стався ще один вибух

17:25, 07 липня 2017
Інциденти
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Про другий вибух в окупованому Луганську повідомляють очевидці у соцмережах.

Фото з соцмереж

У центрі окупованого Луганська стався ще один вибух, за попередніми даними, неподалік від місця першого інциденту, який стався кілька годин тому.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Як пише російське видання Лайф, за попередніми даними, у повітря злетів автомобіль. Подробиці уточнюються. 

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Теги: #вибух у луганську