У центрі Луганська стався ще один вибух
17:25, 07 липня 2017Інциденти
537 0
Про другий вибух в окупованому Луганську повідомляють очевидці у соцмережах.
Про вибух повідомляють очевидці у соцмережах / фото з соцмереж
У центрі окупованого Луганська стався ще один вибух, за попередніми даними, неподалік від місця першого інциденту, який стався кілька годин тому.
Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Луганск ,снова что то бахнуло!— Соня Травникова (@XXX68XXX) July 7, 2017
Як пише російське видання Лайф, за попередніми даними, у повітря злетів автомобіль. Подробиці уточнюються.
Луганск 16:57 pic.twitter.com/WCh5y2zqxl— hochu@domoy (@rjpthju7ljytwr) July 7, 2017
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter