ЗМІ: у центрі окупованого Луганська пролунав вибух

У центрі окупованого бойовиками Луганська, недалеко від площі Леніна, стався вибух, поранено жінку.

Про це в п'ятницю, 7 липня, повідомляє сепаратистське видання "Луганський інфоцентр" із посиланням на так звану "народну міліцію ЛНР".

За інформацією російського інформагентства "РИА Новости", вибух стався неподалік від Будинку уряду. Район інциденту оточено, працюють оперативні служби.

Інформацію про вибух підтверджують в соцмережах місцеві жителі. Вони пишуть, що інцидент стався близько 15:30 п'ятниці.

"Був вибух біля комендатури, є загиблі... 2 пожежні, 2 уазика з Беркутом, 5 швидких в центр - 2 вже у бік обласної", - пише в Twitter користувач під ніком IgorGirkin.

Офіційно представник так званої народної міліції Андрій Марочко заявив, що в результаті вибуху загинула капітан медичної служби народної міліції самопроголошеної «Луганській народної республіки».

Відомо, що спрацював саморобний вибуховий пристрій, начинений різаною арматурою. Бомба була закладена в сміттєву корзину біля продуктового магазину, неподалік від будинку уряду "ЛНР".

За словами Марочко, тип, клас та потужність вибухового пристрою уточнюються. Територія навколо місця події оточено, там ведуться оперативно-слідчі заходи, повідомляє ТАСС.