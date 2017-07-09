Порошенко заявляє, що його детально поінформовано про переговори Трампа і Путіна

Президент України Петро Порошенко заявляє, що його детально поінформовано про переговори президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна на саміті "Великої двадцятки" 7 липня в Гамбурзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на спільній з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном прес-конференції сьогодні в Києві.

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"Я вдячний і за цей символічний і своєчасний візит до Києва одразу після переговорів в Гамбурзі на саміті "Великої двадцятки", - заявив він.

"Ми сьогодні дуже детально поінформовані про те, про що говорилося. Ми скоординували наші подальші дії… Перша зустріч президентів США та Росії, де обговорювалося і питання ситуації на Донбасі, і що робити з російською поведінкою з недотримання Мінських домовленостей та неімплементацією чітких і прямих кроків щодо деокупації України та принесення миру на українську землю", - сказав президент.