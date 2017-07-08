У МЗС Росії заявили, що Трамп під час зустріч із Путіним не пропонував альтернативи Мінському процесу

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним не пропонував альтернативного Мінському процесу плану з врегулювання ситуації в Україні.

Як повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ РФ, про це очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров заявив за підсумками зустрічі лідерів двох країн, що відбулася на полях саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі.

«Я не пригадую, щоб президент США Дональд Трамп пропонував якийсь інший план», - зазначив Лавров.

«Сьогоднішня ранкова тривала бесіда з державним секретарем США Рексом Тіллерсона також не виявила якихось відходів від Мінських домовленостей", - додав він.

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"Як і вчора у Парижі, під час розмови з міністром закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріану було констатовано, що є інтерес і націленість на те, щоб прискорити просування шляхом, який викладено в Мінських домовленостях", - підкреслив очільник МЗС Росії.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Тіллерсон припустив, що Україна і Росія можуть знайти шляхи врегулювання ситуації навколо Донбасу за допомогою укладення нової домовленості, яка може відрізнятися від Мінських угод.