Генсек ООН у Києві розповів про "особливий емоційний зв'язок з українцями"

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш висловив задоволення рівнем співпраці та внеском України до системи ООН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Гутерреш сказав під час виголошення спільної заяви з Петром Порошенком за результатами переговорів.

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«Ми повністю задоволені рівнем співпраці та тим внеском, який робить Україна до системи Організації Об’єднаних Націй», - сказав генсек.

Також він відзначив роль України як члена Ради безпеки ООН для ствердження миру та стабільності в усьому світі.

«Україна робить дуже важливі внески в миротворчі операції, що для мене є надзвичайно приємним. Україна активно залучена як до миротворчих, безпекових, так і гуманітарних програм, таких як інклюзивний розвиток та захист прав людини», - підкреслив Гуттереш.

Разом з тим він наголосив на «своєму особливому емоційному зв’язку з українцями».

«Я дуже пишаюсь тим, що коли я був прем’єр-міністром Португалії, я запровадив нову міграційну політику, яка дозволила повністю легалізуватися українській громаді в Португалії», - сказав Гуттереш.

При цьому він підкреслив, що українці завжди надихали його своєю культурою, освіченістю, навичками, працездатністю.

«Здатність інтегруватися в португальське суспільство серед українців є абсолютно вражаючою», - підкреслив генеральний секретар ООН.

«Я віддаю належне цим людям, які створили абсолютно фантастичний імідж Україні», - додав він.

Говорячи про реформи в Україні, Гутерреш висловив повну підтримку дій уряду та наголосив, що ООН готова бути ще більше залученою у процеси реформування.