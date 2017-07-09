Генсек ООН у Києві розповів про "особливий емоційний зв'язок з українцями"
Гуттереш підкреслив, що українці завжди надихали його своєю культурою, освіченістю, навичками, працездатністю
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш висловив задоволення рівнем співпраці та внеском України до системи ООН.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Гутерреш сказав під час виголошення спільної заяви з Петром Порошенком за результатами переговорів.
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«Ми повністю задоволені рівнем співпраці та тим внеском, який робить Україна до системи Організації Об’єднаних Націй», - сказав генсек.
Також він відзначив роль України як члена Ради безпеки ООН для ствердження миру та стабільності в усьому світі.
«Україна робить дуже важливі внески в миротворчі операції, що для мене є надзвичайно приємним. Україна активно залучена як до миротворчих, безпекових, так і гуманітарних програм, таких як інклюзивний розвиток та захист прав людини», - підкреслив Гуттереш.
Разом з тим він наголосив на «своєму особливому емоційному зв’язку з українцями».
«Я дуже пишаюсь тим, що коли я був прем’єр-міністром Португалії, я запровадив нову міграційну політику, яка дозволила повністю легалізуватися українській громаді в Португалії», - сказав Гуттереш.
При цьому він підкреслив, що українці завжди надихали його своєю культурою, освіченістю, навичками, працездатністю.
«Здатність інтегруватися в португальське суспільство серед українців є абсолютно вражаючою», - підкреслив генеральний секретар ООН.
«Я віддаю належне цим людям, які створили абсолютно фантастичний імідж Україні», - додав він.
Говорячи про реформи в Україні, Гутерреш висловив повну підтримку дій уряду та наголосив, що ООН готова бути ще більше залученою у процеси реформування.