Україна очікує на розробку ООН дієвіших інструментів в питаннях миру та безпеки – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна очікує на реформування Організації Об’єднаних Націй, що сприятиме формуванню дієвіших інструментів в питаннях миру та безпеки з особливими наголосом на ефективних механізмах щодо запобігання конфліктам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем прес-конференції в Києві.

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«Ми дійшли згоди з генеральним секретарем, що сьогодні Україна, як і весь світ, як ніколи раніше, потребує сильної, рішучої та дієвої Організації Об’єднаних Націй, тому ми зацікавлені в тому, щоб авторитет генерального секретаря й авторитет ООН зростав», - заявив президент.

«На жаль, події останніх років та неспроможність Організації надати адекватну відповідь на нові виклики і загрози стали причиною появи значної кількості критики діяльності ООН, бо після анексії Криму та агресії на сході з боку одного із постійних членів Ради безпеки ООН ми маємо абсолютно нові реалії: було зруйновано поствоєнний механізм забезпечення глобальної безпеки», - додав глава держави.

На переконання Порошенка, перед генеральним секретарем ООН та державами-членами постало непросте завдання – відновлення авторитету, відновлення дієвості, довіри та поваги до Організації.

«Настав час, на мою думку, для рішучих, а інколи і болісних перетворень», - підкреслив він.

«Ми повністю підтримуємо підходи генсекретаря до реформування ООН. Ми розраховуємо, що реформи до сприятимуть виробленню більш дієвих інструментів в питаннях миру, безпеки, з особливими наголосом на ефективних механізмах щодо попередження конфліктів», - зауважив Порошенко.

«Врегулювання конфліктів, захист прав людини, неухильне дотримання засадничих принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності та політичної незалежності усіх держав-членів ООН залишаються для нас ключовими», - підкреслив президент.