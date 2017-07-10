Тука пояснив недоцільність введення віз для росіян

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука оцінив можливі наслідки введення віз для громадян Російської Федерації.

"Як би особисто мені хотілося запровадження віз для росіян, я розумію, що будуть введені дзеркальні дії й проти наших співгромадян. Адже як би мені неприємно було визнавати, що мої співгромадяни їздять в Росію, я не можу ігнорувати той факт, що кілька мільйонів громадян України їздять туди на заробітки. І моє особисте ставлення до цього факту не змінити", - розповів він в інтерв'ю "Апострофу".

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На думку Туки, такі кроки з боку держави точно не сприятимуть збільшенню кількості нових прихильників України.

Також він відповів на аргумент, що введення віз допоможе краще фільтрувати росіян, які в'їжджають на територію України й, можливо, зменшить кількість диверсантів з паспортами РФ.

"Брехня. Відверта брехня. Ніяких професійних висновків від СБУ я не чув. І ніхто їх не почує. Адже всі прекрасно розуміють, що ті, кому треба заїхати - вони це робили, роблять і будуть робити, незважаючи на всі візові режими", - підсумував Тука.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва. "Коли всерйоз говорять про введення візового режиму, як ви думаєте, ми повинні все це проковтувати і не відповідати взаємністю?" - запитав він.

Про підготовку впровадження візового режиму з РФ міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив 22 грудня 2016 року. 30 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що з 2017 року парламент зможе дійти згоди щодо введення візового режиму з Росією.

1 червня 2017 року в Мін'юсті заявили, що Україна готова до введення візового режиму з РФ, але необхідне політичне рішення.