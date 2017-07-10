У Києві відбувається прес-конференція Порошенка і Столтенберга (наживо)

12:33, 10 липня 2017
Політика
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10 липня в Україні з візитом перебуває делегація Північноатлантичної ради на чолі зі Столтенбергом. 

Захід відбувається відразу після засідання Комісії Україна-НАТО / фото УНІАН

У Києві відбувається прес-конференція президента України Петра Порошенка і генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Захід відбувається за результатами засідання Комісії Україна-НАТО. Трансляцію веде Радіо Свобода.

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Як повідомляв УНІАН, 10 липня в Україні з візитом перебуває делегація Північноатлантичної ради на чолі зі Столтенбергом. Під час візиту Столтенберг виголосить промову у Верховній Раді, члени Північноатлантичної ради та генсекретар НАТО зустрінуться зі спікером парламенту Андрієм Парубієм та головами парламентських фракцій.

Крім того, відбудеться зустріч Столтенберга з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

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Теги: #відносини України і НАТО#Зустріч Порошенка зі Столтенбергом