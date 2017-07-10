У фракції "БПП" планують сьогодні обговорити питання зняття недоторканності з депутатів

Сьогодні на засіданні фракція «Блок Петра Порошенка» обговорить питання зняття недоторканності з депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова фракції Артур Герасимов.

Він нагадав, що сьогодні фракція висловила ініціативу щодо розгляду всіх подань генерального прокурора на шістьох народних депутатів у сесійній залі в четвер, 13 липня.

«Що стосується позиції фракції «БПП», то сьогодні у нас відбудеться ввечері засідання фракції, і це питання буде одним із головних для обговорення», - сказав Герасимов і додав, що засідання фракції відбудеться в парламенті та без участі президента Петра Порошенка.

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Герасимов також висловив особисте переконання в тому, що депутатську недоторканність потрібно взагалі скасувати. «Що стосується недоторканності по цих шести поданнях, то я вважаю, що необхідно її знімати», - сказав він.

На запитання, як він розцінює дії депутата від «БПП» Борислава Розенблата, щдо якого є подання генпрокурора, Герасимов відповів, що «багато спілкувався з нашими колегами, дуже багато з них дивилися ці матеріали і вони засуджують цю позицію».

Особисто він, сказав Герасимов, ще не переглядав відеозаписи, зняті прихованою камерою, які на засіданні Регламентного комітету у справі Розенблата презентувала Генпрокуратура.

Як повідомляв УНІАН, Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.

4 липня Комітет ВР з питань регламенту направив Парубію висновок, в якому йдеться про “істотні недоліки” у поданні про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.

5 липня комітет назвав недостатньо обґрунтованим і направив Парубію подання ГПУ на Лозового.

6 липня Регламентний комітет назвав недостатньо обґрунтованими подання ГПУ щодо Полякова і спрямував відповідні документи голові Верховної Ради Андрію Парубію.

7 липня комітет визнав вмотивованими і обґрунтованими та направив Парубію подання на Розенблата.

12 липня регламентний комітет ВР розгляне подання на Добкіна.

В діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів. Він підозрюється в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Генпрокуратура продeмонструвала 7 липня Регламентному комітету понад 50 хвилин знятих прихованою камeрою відeозаписів з рeсторанів, у яких фігурують Розeнблат та агeнт правоохоронців. У їхніх розмовах йдeться про внeсeння правок до законопроeктів.