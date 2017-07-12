У ПАРЄ поставили під питання створення нової проросійської групи - ЗМІ

У ПАРЄ загальмували й навіть поставили під питання створення нової "проросійської групи" під назвою "Вільні демократи". Про це йдеться у матеріалі ЄвроПравди "Плагіат та підробка: як створюють проросійську групу в ПАРЄ".

"Вільних демократів" у ПАРЄ вважають "проросійською та проазербайджанською" групою, оскільки до неї мають увійти депутати, що симпатизують Москві та Баку.

"Європейська правда" отримала у розпорядження документи, які свідчать: схоже, ця група поки не отримає ані фінансування, ані комітетських посад, ані права претендувати на керівництво асамблеєю.

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Керівник іншої фракції у ПАРЄ "Європейських консерваторів" заявив про знайдені проблеми у документах "Вільних демократів" і розіслав листи про це всім представникам Бюро ПАРЄ.

"Вільними демократами" захотіли стати семеро турецьких депутатів, членів проурядової Партії справедливості та розвитку; одночасно вони нібито написали заяви про вихід з групи консерваторів, членами якої вони були перед тим. От тільки мейли із повідомленням про це та з підписами депутатів "турецької сімки" надійшли не від самих депутатів і навіть не з Туреччини, а від… функціонера каталонської ліберальної партії, такої собі Susanna Rivero Baughman", - йдеться у матеріалі.

Лідер консерваторів стверджує, що турецькі підписи є "фальшивими" та вимагає зупинити реєстрацію групи "Вільні демократи". Варто зазначити, що без 7 депутатів нова фракція не матиме кворуму для свого створення.

Голова групи, італійська Адель Гамбаро відкидає всі звинувачення у підробці підписів та вимагає зареєструвати її групу "заднім числом", станом на 29 червня 2017 року.

"Дата справді важлива, адже всі політичні квоти наступного року розраховуються виключно виходячи з чисельності групи станом на 30 червня. А отже – якщо групу зареєструють восени, вона не матиме жодних політичних прав у асамблеї", - йдеться у матеріалі.

Раніше нардеп, член української делегації ПАРЄ Олексій Гончаренко заявив, що у Парламентській асамблеї ради Європи створено проросійську групу. "Проросійська група в ПАРЄ створена. Президент – Аделі Гамбаро з Італії. Секретар – Тьєрі Мар'яні, вже колишній депутат національних зборів Франції, чиї повноваження як стіна ПАРЄ ось-ось закінчаться. Це той самий Мар'яні, який возить делегації в анексований Крим", – йшлося у його повідомленні.