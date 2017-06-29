У ПАРЄ створили проросійську групу – нардеп

У Парламентській асамблеї ради Європи створено проросійську групу.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп, член української делегації ПАРЄ Олексій Гончаренко.

«Проросійська група в ПАРЄ створена. Президент – Аделі Гамбаро з Італії. Секретар – Тьєрі Мар'яні, вже колишній депутат національних зборів Франції, чиї повноваження як стіна ПАРЄ ось-ось закінчаться. Це той самий Мар'яні, який возить делегації в анексований Крим», – написав Гончаренко.

Раніше він повідомляв на своїй сторінці, що «після провалу свого наглядача за ПАРЄ Педро Аграмунта (він же "Дон Педро"), Кремль запустив альтернативний сценарій розвалу роботи ПАРЄ». За його словами, росіяни намагаються створити нову "політичну" групу в ПАРЄ.

«За регламентом Асамблеї 20 делегатів не менше ніж з 6 країн можуть створити свою групу. За наявними даними, в групу набирають делегатів з Туреччини, Азербайджану, Угорщини, Монако, Італії і Іспанії. Ну і зрозуміло - сам Дон Педро», – зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 28 червня, представники групи Європейської народної партії прийняли рішення про виключення зі свого складу президента ПАРЄ Аграмунта. Після виключення Аграмунта зі складу групи Європейської народної партії, обов'язки президента ПАРЄ, згідно з регламентом, буде виконувати віце-президент, народний депутат Верховної Ради України Георгій Логвинський.

У березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки. Однак він відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента в ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловила недовіру Аграмунту і відмовило у вирішенні здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента і віце-президента асамблеї.