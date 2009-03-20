У Ющенка наполягають, що БЮТ брав участь у виборах на Тернопільщині

Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК констатує, що вибори до Тернопільської обласної ради відбулися у спокійній атмосфері, і виборці мали можливість взяти у них участь.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

При цьому М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що у виборах взяли участь всі політичні партії та блоки, які були включені до виборчого бюлетеня.

«Що стосується самих результатів виборів, усі політичні сили, включені до бюлетеня, брали участь у них. І Блок Юлії Тимошенко також брав участь у голосуванні», – сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Водночас, за її словами, на виборах більшість суб`єктів, які брали участь у голосування, не делегували на вибори своїх спостерігачів. «Можливо, тому сьогодні досить зручно говорити про те, що голосування не відбулося», - припустила М.СТАВНІЙЧУК.

Демократичність проведених виборів вона додатково аргументувала тим, що Комітет виборців України не висловив серйозних зауважень як до процесу голосування, так і до підрахунку результатів. «Тривожить те, що після встановлення результатів ми знову маємо судові ігри, які вже не раз використовувалися як технологія зриву підрахунку голосів, встановлення результатів виборів», - сказала вона.

Аналізуючи цю ситуацію, М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що чесність виборчого процесу є спільною відповідальністю як виборців, так і кандидатів на обрані посади. Це може бути забезпечено через делегування на виборчі дільниці спостерігачів, участь представників політичних партій та блоків у роботі виборчих комісій, а також вдосконалення законодавства.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори до Тернопільської облради відбулися 15 березня. 17 березня увечері ТВК підписала протокол за результатами опрацювання 100% бюлетенів.

Результати виборів до Тернопільської облради вранці 18 березня були оприлюднені в “Новій Тернопільській газеті”.

Водночас того ж 18 березня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов депутата Тернопільської обласної ради Володимира БОЙКА до ЦВК, заборонивши Тернопільській обласний ТВК офіційно публікувати результати позачергових виборів до облради.

Між тим 19 березня вже відбулося перше пленарне засідання новообраної Тернопільської обласної ради, скликане обласною територіальною виборчою комісією.

В новообраній облраді ВО “Свобода” отримала 50 мандатів, партія “Єдиний центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5.