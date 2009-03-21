Яценюк: де українські солдати будуть служити – в Сибіру?

Народний депутат, глава фонду Open Ukraine, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК закликає політиків припинити дискусії про можливість введення в Україні подвійного громадянства.

Про це він сказав у програмі «Свобода на «Інтері» під час включення з Бельгії, де він бере участь у Брюссельському форумі.

«Якщо буде подвійне громадянство, де українські солдати будуть служити – в Сибіру чи, можливо, на тих територіях, де ведеться війна з сусідньою країною? Я хотів би це дуже чітко сформулювати: якщо ти любиш свою країну, якщо ти є справжній українець, чи може в тебе хоч закрастися думка про подвійне громадянство? Тому бесіду про подвійне громадянство треба негайно припинити», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.