Трамп готовий зняти санкції з Росії в разі досягнення угоди, яка влаштовуватиме Україну - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що готовий зняти санкції з Російської Федерації в разі досягнення угоди, яка влаштовуватиме Україну

Як повідомляє видання Politico, президент США у розмові з журналістами надіслав заплутані сигнали щодо санкцій проти РФ.

Коментарі американського лідера з'явилися в той час, коли у Палаті представників США відбувається боротьба щодо подальших дій навколо законопроекту про санкції проти РФ, який у червні був підтриманий Сенатом.

Трамп залишив у стороні питання про те, чи він підпише законодавчий акт про нові санкції, якщо той потрапить до нього на стіл, але водночас заявив про свою підтримку чинних заходів покарання Москви.

"Ми маємо дуже суворі санкції проти Росії", - заявив Трамп 12 липня на борту літака Air Force One, що спочатку було неофіційною розмовою американського президента з журналістами, уривки якої були опубліковані Білим домом.

"Я не хотів і ніколи навіть не думав про їхнє скасування. Хтось сказав, що Дональд Трамп хоче (скасувати санкції - УНІАН). Я не хочу їх скасовувати", - запевнив Трамп.

Водночас, як пише видання, президент США також підтвердив, що він та президент РФ Володимир Путін минулого тижня в рамках саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі обговорювали санкції, які зараз розглядаються в Конгресі. У цьому зв'язку сказано, що Трамп "залишив двері відчиненими для послаблення санкцій, якщо його адміністрація в процесі зможе отримати щось від Путіна"

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"Я б ніколи не зняв санкції до того моменту, поки щось не буде відпрацьовано для нашого задоволення та задоволення всіх у Сирії та Україні", - заявив Трамп. Пізніше він додав: "Я досяг гарних угод. Це те, що я роблю. Навіщо мені знімати санкції, нічого не отримуючи у відповідь?".

Видання пише, що Білий дім публічно схвалив чинний санкційний режим проти РФ, а директор адміністрації Трампа з питань законодавчої діяльності Марк Шорт цього тижня сказав, що адміністрація підтримує нові обмежувальні заходи, які відображені у двопартійному законі Сенату. Однак він також підтвердив, що Білий дім лобіює зміну республіканцями деяких частин закону, які стосуються положень, щодо яких Трамп має звертатися до Конгресу в разі скасування чи пом'якшення санкцій проти РФ.