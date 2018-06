Санкції проти РФ діятимуть до врегулювання конфліктів в Україні та Сирії - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявляє, що санкції проти РФ залишатимуться чинними до врегулювання конфліктів в Україні та Сирії.

Про це Трамп написав у своєму мікроблозі в Twitter.

«Санкції не обговорювалися на моїй зустрічі з президентом Путіним. Нічого не буде зроблено, доки українські та сирійські проблеми не будуть вирішені», - наголосив він.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved!