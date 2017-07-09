Санкції проти РФ діятимуть до врегулювання конфліктів в Україні та Сирії - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявляє, що санкції проти РФ залишатимуться чинними до врегулювання конфліктів в Україні та Сирії.

Про це Трамп написав у своєму мікроблозі в Twitter.

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«Санкції не обговорювалися на моїй зустрічі з президентом Путіним. Нічого не буде зроблено, доки українські та сирійські проблеми не будуть вирішені», - наголосив він.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Також Трамп написав, що двічі натиснув на Путіна під час обговорення ситуаціх довкола російського втручання у вибори президента США в 2016 році.

"Я двічі наполегливо натиснув на Путіна стосовно втручання Росії у наші вибори. Він серйозно це спростував. Я вже висловлювався з приводу цього..." – написав Трамп.

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Президент США зазначив, що обговорив із Путіним припинення вогню в деяких районах Сирії, яке "врятує життя". "Зараз час працювати з Росією конструктивно!" – додав він.

"Путін і я обговорили створення непрохідного підрозділу з кібербезпеки для того, щоб від всіх хакерських втручань у вибори та багато інших негативних речей були захищені та безпечні", – зазначив Трамп.

Підсумовуючи, Трамп запитав: "Чому Обама нічого не зробив, коли мав інформацію до виборів?".

Як повідомляв УНІАН, перша зустріч Путіна і Трампа відбулася 7 липня на полях саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі.