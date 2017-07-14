Охоронна фірма Клименка пропонує силовикам "будь-які" гроші за повернення документів - Матіос

Співробітники охоронної фірми "Скіф", яка належить екс-міністру доходів і зборів Олександру Клименку, пропонують правоохоронцям будь-які гроші за повернення документів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник генерального прокурора-головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Екс-мінздох Клименко нервує... Клименко кинув у "бій" для захисту своєї імперії награбованих статків останні резерви - на обшуки почали під'їжджати кремезненькі хлопці з охоронної фірми "Скіф", яка належить Клименку. Пропонують будь-які найтовщі гроші за повернення і не вилучення схованих документів", - написав Матіос.

Він додав: "І так цей "Скіф" доречно приїхав - ми якраз за рішенням суду і арештували їхні автівки. Не "Ланоси"). Документуємо їх пропозиції".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня, представники правоохоронних органів проводять 183 обшуки у приміщеннях, що належать Клименку та членам його родини, у тому числі в офісному центрі "Гулівер" у місті Києві, декілька поверхів якого є власністю екс-міністра та членів його родини.

За словами Матіоса, військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Національної поліції та спецпідрозділом "Корд" проводить "другу хвилю" реалізації розслідування у справі злочинної організації Януковича-Клименка".

Головний військовий прокурор запевнив, що робота журналістів "Радио Вести", які входять до медіа-холдингу Клименка та групи компаній "Юнісон", не припинилася.

Водночас головний редактор газети і сайту "Вести" у коментарі журналістам сказала, що правоохоронці забрали телефони у журналістів видання.

"Ведучі радіо кажуть, що силовики обіцяють за дві години перекрити їм ефір, якщо вони ще раз скажуть щось про обшук, який проходить зараз у медіахолдингу "Вести". Вони вже двічі сказали про обшук, отже загалом залишилося одне попередження і ми можемо говорити що ефір і радіо остаточно вирубають", - розповіла Омельченко журналістам у лобі бізнес-центру "Гулівер".

Також вона сказала, що журналісти сайту видання "заблоковані в "переговорній", їх не випускають, у них забрали техніку, і тому ускладнена у нас комунікація".