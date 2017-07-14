Клименко, який переховується у Росії, похвалився тим, що до нього слідчі не дісталися

Екс-міністр доходів і зборів Клименко, який ховається в Росії, вибачився перед своїми працівниками, у яких пройшли обшуки, і похвалився, що до нього з обшуком не дісталися. Про це він написав у своєму Facebook.

"Відкрив інтернет і був здивований, дізнавшись що у мене проходять обшуки. Товариші Аваков і Матіос, змушений вас засмутити, у мене обшуків немає", - написав він.

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"Єдине, що можу сказати, це замість військової прокуратури та національної поліції принести вибачення тим людям і підприємствам, які постраждали внаслідок непрофесіоналізму і політичного підґрунтя сьогоднішніх обшуків", - додав Клименко.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2017 року правоохоронці провели 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру доходів і зборів Олександру Клименку і членам його сім'ї, в тому числі в ТРЦ "Гулівер" в Києві.

Кілька поверхів будівлі є власністю Клименко і членів його сім'ї.

Зокрема, обшуки торкнулися медіахолдингу "Вести" і групи компаній "Юнісон", які розташовані в "Гуллівері".