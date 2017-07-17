Сумнозвісний суддя Вовк вирішив знятися з конкурсу до Верховного суду

Голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк подав заяву про зняття своєї кандидатури з конкурсу до нового Верховного суду, пише Судово-юридична газета. "Впродовж всього конкурсу мені чинилися всілякі штучні перешкоди для успішного завершення моєї участі у ньому", - назвав одну з причин свого рішення суддя.

Читайте такожДо Окружного адмінсуду Києва прийшли з обшуком - суддя (фото)Вовк пояснив, що для цього на Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС), яка проводить конкурс, чиниться тиск. За словами судді, зараз відкрите кримінальне провадження, в якому він проходить у якості свідка, але на нього також "намагалися покласти провину". При цьому суть справи він не розкрив.

Вовк наголосив, що звернувся з відповідною заявою до ВККС не через "особисті обставини", котрі йому "намагалися організувати керовані правоохоронні органи та окремі політики, використовуючи для цього своїх пішаків - купку осіб, які зухвало називають себе громадськістю, які є політично вмотивованими та упередженими відносно більшості кандидатів".

З огляду на вищезазначене суддя також пояснив зняття кандидатури тим, що своєю поведінкою він "має сприяти довірі до проведення конкурсу".

Сьогодні ВККС проведе останнє засідання, на якому розгляне висновки Громадської ради доброчесності щодо шести суддів, які претендують по посади у новому Верховному суді й серед яких є Вовк.

У квітні "Автомайдан" публікував розслідування щодо незадекларованого майна голови ОАСК Вовка. У травні НАБУ провело обшуки в квартирі й незадекларованому будинку Павла Вовка.