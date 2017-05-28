"Забракованих" громадською радою доброчесності суддів допустили до конкурсу у ВСУ

У 80% випадків Вища кваліфікаційна комісія суддів не погодилася з негативними висновками Громадської ради доброчесності щодо кандидатів на посади суддів нового Верховного суду, повідомляє ТСН з посиланням на DT.UA.

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Зазначається, що серед кандидатів, які отримали "вето" від ОСД, але допущені до наступного етапу конкурсу ВККС – судді Майдану, порушники прав людини і судді, які не можуть пояснити походження свого майна.

Зокрема, громадська організація "ЧЕСНО" наводить кілька прикладів, коли представники нинішньої судової влади користувалися занадто лояльним ставленням членів комісії.

"Голова Верховного суду Ярослав Романюк після ухвалення диктаторських законів 16 січня зібрав брифінг і публічно привітав їх ухвалення. Під час співбесіди Романюк визнав, що підтримка законів 16 січня була "помилкою". Так само "помилкою" пан Романюк назвав позбавлення ним 97-річної пенсіонерки житла і кількарічну відмову в захисті порушеного права, що детально описано в рішеннях Європейського суду з прав людини, який визнав дії українських суддів грубим свавіллям і відмовою у правосудді", – йдеться в статті.

Також зазначається, що "продовжує участь у конкурсі Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк. Останній зміг переконати ВККС у тому, що насправді не живе в незадекларованому будинку. Хоча зранку 26 травня саме в цій будівлі кандидата разом із колишньою дружиною виявило під час обшуків НАБУ. Цікаво також, що під час співбесід з очільником ОАСК на найцікавіших моментах дивним чином зникав звук, і активістам не вдалося почути усі аргументи судді щодо його статків та політичних зв'язків (суддя був помічником Ківалова та був помічений на зустрічі із "куратором" у прокуратурі і судах нардепом від БПП Олександром Грановським)".

За його словами, остаточно доля цих та інших кандидатів буде вирішуватися на пленарних засіданнях ВККС, які почнуться з 6 червня. На ньому для подолання негативного висновку Громадської ради доброчесності комісії потрібно буде набрати дві третини, тобто 11 голосів з 16.

"Але попри численні заклики громадськості робити це відкрито, оприлюднивши індивідуальні оцінки членів комісії кандидатам і рейтинг кандидатів до пленарного засідання, ВККС уже ухвалила рішення робити все навпаки", – підсумовує автор.

Нагадаємо, раніше НАБУ провело обшук в квартирі та кабінеті голови окружного адміністративного суду Києва

НАБУ провело обшук у квартирі та кабінеті голови окружного адміністративного суду Павла Вовка. Його антикорупційне бюро підозрює у незаконному збагачені. В своїй декларації за 2016 рік суддя вказав, що має колекцію картин, ікон, монет і марок, володіє машиною і квартирою у столиці. Слідчі вилучили комп'ютер і документи.