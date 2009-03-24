УНП пропонує ВО "Свобода" створити коаліцію

Меморандум про створення коаліції в Тернопільській обласній раді запропонувала підписати Українська народна партія Всеукраїнському об’єднанню «Свобода».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

«Мандатів «Свободи» та УНП достатньо, щоб сформувати дієву більшість в найвищому представницькому органі Тернопілля”, - наголосив заступник голови обласної УНП, депутат облради Євген РІЙ. Він повідомив, що „УНП запропонувала «Свободі» сісти за стіл переговорів та спільно утворити професійну команду з людей, які вже довели своїми справами здатність працювати в інтересах жителів області”.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня відбулись позачергові вибори до Тернопільської облради. За даними ТВК, в новообраній облраді ВО “Свобода” отримала 50 мандатів, партія “Єдиний центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5.