27 березня о 18.30 в ресторанно-готельному комплексі “Фортеця Гетьман” (1-й км. одеської траси), відбудеться показ нової колекції українського дизайнера Голди ВИНОГРАДСЬКОЇ - “Елегантний оптимізм” (осінь-зима 2009-2010).

Показ колекції Голди ВИНОГРАДСЬКОЇ “Елегантний оптимізм” - це філософія демонстрації колекції за законами жанру фешн-індустрії, одягнена у витончені мережива, і спроба сумістити казку з реальністю. Естетико-філософській основі створення нової колекції Голди ВИНОГРАДСЬКОЇ сприяв образ барона Мюнхгаузена - неординарного, непередбачуваного, при цьому елегантного.

Вперше цю колекція було представлено на батьківщині барона Мюнхгаузена в Германії, де вона одержала поважне визнання та безліч замовлень на її виготовлення. 27 березня, під час дефіле, у присутніх буде можливість відзначити вподобану модель і зробити замовлення.

Почесний гість — Принц Лоренцо де МЕДИЧИ, також 600 VIP-запрошених, серед яких представники бізнесу, відомі політики, дипломати, видатні діячі культури та мистецтва, артисти, професіонали світу моди, дизайнери, журналісти.

Захід відбудеться на території розкішного замку, де кожен відвідувач стане учасником подій.

Відповідальна особа - Ірина (067) 443-93-63.