Тимошенко знає «верески» опозиції - відповідь у неї вже «на виході»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відкидає звинувачення опозиції у відсутності в уряду антикризової програми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я знаю верески опозиції про те, що не існує антикризової програми. Хочу зазначити, що з початку цього року і наприкінці минулого року були прийняті цілий ряд антикризових законів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр нагадала, що йдеться про комплексний антикризовий закон, який розглядався одночасно із законом про державний бюджет на 2009 рік, а також закони про антикризові заходи в будівельній галузі, в аграрному секторі та авіабудуванні.

«Зараз на виході знаходиться вже в другому читанні цілий ряд антикризових законів. Тому я хочу повністю спростувати всі ці безпідставні заяви опозиції про те, що антикризової програми в державі не існує. Вона існує, вона ідентична антикризовим програмам в інших країнах, і ми її сьогодні виконуємо, хоча боротьба з кризою дається важко», - підкреслила глава уряду.