Новим генсеком ОБСЄ став швейцарський дипломат Гремінгер

Рада міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі затвердила новим генеральним секретарем організації колишнього посла Швейцарії при ОБСЄ Томаса Гремінгера. Про це йдеться у заяві на сайті організації.

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Також сказано, що колишня міністр закордонних справ Ісландії Інгібьорг Сольрун Гісладоттір обійматиме посаду директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ.

Водночас екс-генсек ОБСЄ Ламберто Дзанньєр став верховним комісаром у справах національних меншин, а колишній лідер французької соціалістичної партії Арлем Дезір став представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ. Рада міністрів ОБСЄ затвердила ці кандидатури, які раніше були подані Постійною радою організації, консенсусом.

Ухвалення цього рішення стало можливим після спливу п'ятиденного терміну, під час якого будь-яка країна-член ОБСЄ могла подати заперечення щодо зазначених кандидатур. Як повідомляв УНІАН, повноваження Дзанньєра на посаді генсека ОБСЄ закінчилась 30 червня.