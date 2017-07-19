У Мінську проходить зустріч щодо Донбасу: Україна попросить ОБСЄ дати оцінку заявам про "Малоросію"

У Мінську проходять зустрічі робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.

Про це повідомляється в мікроблозі в Twitter Міністерства закордонних справ Білорусі.

«У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 липня, відбудеться засідання ТКГ щодо Донбасу. Напередодні представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук заявив, що очікує від представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі в ТКГ, і зокрема від спеціального представника Мартіна Сайдіка, оцінки заяви бойовиків про намір створити "малоросію" замість незалежної Української держави.