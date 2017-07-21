Навальний про війну на Донбасі: це дорога річ, яка знищує економіку Росії

Російський опозиціонер Олексій Навальний в ході дебатів із терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) заявив про готовність припинити конфлікт на Донбасі і виконати російську частину Мінських угод у разі своєї перемоги на президентських виборах, передає DT.ua.

Зокрема, політик зазначив Гіркіну, що війна, яку він і його спільники розв'язали на сході України, це "дорога річ, яка знищує економіку Росії".

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"Вибачте за банальність: поганий мир – краще за добру війну", – сказав Навальний.

Російський опозиціонер зазначив, що бачить у Мінських угодах пункти, важливі для всіх сторін конфлікту.

"Жахливо складно буде все це реалізовувати, але вже краще реалізовувати, ніж воювати. Тому що грошей на цю війну у Росії немає, і вести її вона не може", - уклав він.

Як повідомляв УНІАН, російський опозиціонер, засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний заявив, що в окупованому Росією Криму повинні провести чесний референдум. Навальний впевнений, що у найближчому майбутньому Крим не буде визнаний ніким, але "фактично буде залишатися частиною Російської Федерації".