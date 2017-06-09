Російський опозиціонер "за" новий референдум у Криму (відео)

Російський опозиціонер, засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний заявив, що в окупованому Криму повинні провести чесний референдум. Про це він сказав в інтерв'ю Ксенії Собчак на телеканалі "Дождь".

"Що повинен зробити будь-який прекрасний, будь-який президент? Він повинен оголосити ще один нормальний, точніше, не ще один, а перший нормальний чесний референдум, який Україна, звичайно, не визнає з великою часткою ймовірності, ми розуміємо це", - вважає опозиціонер РФ.

Читайте також"Борються приблизно, як з Гітлером": Кремль починає кампанію проти Навального - ЗМІ

Навальний розуміє, що його слова не подобаються багатьом в Україні та Росії, але він все одно впевнений, що у найближчому майбутньому Крим не буде визнаний ніким, але "фактично буде залишатися частиною Російської Федерації".

"Тут питання не в Україні й не в Росії, а питання у реальному волевиявленні жителів Криму, яке повинно бути визначено реально, а не так, як це було", - наголосив він.

За словами Навального, референдум, який минув, - "очевидна фальшивка".

Раніше Навальний заявляв, що в разі своєї перемоги на президентських виборах буде домагатися "чесного і прозорого" референдуму в Криму.