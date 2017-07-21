Ляшко заявляє, що суд закрив справу про сумісництво ним посад

15:39, 21 липня 2017
Політика
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Ляшко звинувачували в нібито сумісництві депутатських функцій з роботою в ЗМІ.

Ляшко вважає, що справу

Печерський районний суд Києва закрив справу про сумісництво посад лідером фракції «Радикальної партії україни» Олегом Ляшком. Про це депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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«Я довів, що не порушував закон. Справу проти мене за звинуваченням у поєднанні закрито», - зазначив Ляшко. Він вважає, що справа «розсипалася за відсутністю доказів».

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Як повідомлялося, Ляшко нібито звинувачували в сумісництві депутатських функцій з роботою в ЗМІ. Також його звинувачували у наданні завідомо неправдивих показань.

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Теги: #суд над Ляшко#справа ляшко#сумісництво посад