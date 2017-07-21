Ляшко заявляє, що суд закрив справу про сумісництво ним посад
15:39, 21 липня 2017Політика
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Ляшко звинувачували в нібито сумісництві депутатських функцій з роботою в ЗМІ.
Ляшко вважає, що справа «розсипалася через відсутність доказів» / Фото facebook.com/O.Liashko
Печерський районний суд Києва закрив справу про сумісництво посад лідером фракції «Радикальної партії україни» Олегом Ляшком. Про це депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook.
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«Я довів, що не порушував закон. Справу проти мене за звинуваченням у поєднанні закрито», - зазначив Ляшко. Він вважає, що справа «розсипалася за відсутністю доказів».
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Як повідомлялося, Ляшко нібито звинувачували в сумісництві депутатських функцій з роботою в ЗМІ. Також його звинувачували у наданні завідомо неправдивих показань.
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