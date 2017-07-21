Ляшко заявляє, що суд закрив справу про сумісництво ним посад

Печерський районний суд Києва закрив справу про сумісництво посад лідером фракції «Радикальної партії україни» Олегом Ляшком. Про це депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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«Я довів, що не порушував закон. Справу проти мене за звинуваченням у поєднанні закрито», - зазначив Ляшко. Він вважає, що справа «розсипалася за відсутністю доказів».

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Як повідомлялося, Ляшко нібито звинувачували в сумісництві депутатських функцій з роботою в ЗМІ. Також його звинувачували у наданні завідомо неправдивих показань.