Лукашенко заявляє про згоду України на відправку гуманітарних конвоїв на Донбас з Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про згоду України на відправку гуманітарних вантажів на Донбас з Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на прес-конференції після переговорів з президентом України Петром Порошенком.

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«Ми сьогодні багато говорили про співпрацю в інтересах Луганської і Донецької областей. І перш за все, я Петру Олексійовичу про це розповів, - ми поставляємо гуманітарну допомогу в ці області. Ми хотіли б працювати там без посередників і найкоротшим шляхом - через Україну. Я просив Петра Олексійовича, якщо буде інтерес і у нас співпадуть ці гуманітарні конвої, щоб ми це робили разом. Адже люди наші. Ділити нам нема чого», - сказав Лукашенко.

«Я вдячний президенту і його колегам, які погодилися на цей крок. Тому ми можемо своїм людям, - я не вважаю їх чужими, - допомагати тим людям, які потрапили в біду», - сказав Лукашенко.