Ющенко зустрінеться з міністром юстиції

Сьогодні Президент також вручить нагороди

Сьогодні о 14.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з міністром юстиції України Миколою ОНІЩУКОМ. Як повідомляє прес-служба глави держави, о 15.00 Президент візьме участь у церемонії вручення нагород до Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Акредитація ЗМІ - за телефонами: 255-74-02, 255-78-44 та 255-63-18.

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