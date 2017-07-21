У Берліні заявили, що сторонам конфлікту на Донбасі бракує політичної волі для перемир'я

Міністерство закордонних справ ФРН у п'ятницю, 21 липня, закликало сторони конфлікту на Сході України терміново виконати умови "хлібного перемир'я". Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті та сторінці відомства у Twitter, як повідомляє DW.

"Щодо ситуації в Східній Україні: закликаємо всі сторони терміново виконати домовленості", - вказано в заяві.

Режим припинення вогню, про який домовилися сторони, не виконується, заявили у відомстві. "Ми й надалі бачимо незліченні випадки застосування зброї уздовж лінії розмежування", - констатують у німецькому МЗС.

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Упродовж останніх днів на Донбасі загинули 14 українських солдатів, ще 13 дістали поранення - це особливо велика кількість жертв за останній час, вказують у відомстві. Там припускають, що проросійські сепаратисти зазнали схожих втрат.

У німецькому відомстві додають, що "сторонам конфлікту, схоже, бракує політичної волі для тривалого припинення вогню".

"Навіть найінтенсивніші спроби переговорів минають марно, якщо бракує політичної волі для їхнього виконання. Східна Україна нарешті потребує видимих кроків у напрямку миру", - вказано в заяві МЗС ФРН.

Упродовж доби 20 липня в зоні конфлікту на сході України загинули п’ятеро українських військових. Ще восьмеро отримали поранення, повідомили в прес-центрі Антитерористичної операції 21 липня.