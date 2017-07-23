Скандальний російський посол завершив свою місію у США

Посол Росії в США Сергій Кисляк закінчив свою місію у Вашингтоні. Він обіймав свою посаду з 2008 року.

До призначення нового посла функції тимчасового повіреного буде виконувати радник-посланник Денис Гончар, передає Дождь.

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Після виборів президента США Кисляк опинився в центрі політичного скандалу. У приховуванні контактів з російським послом звинувачували генпрокурора США Джеффа Сешнса. Крім того, радника президента США Майкла Флінна підозрювали в обговоренні зняття російських санкцій ще до інавгурації Дональда Трампа на посаду глави держави. Через це Флінн пішов у відставку.

The Washington Post писала, що Кисляк під час президентських виборів обговорював з радником Трампа і Сешнсом питання виборчої кампанії Трампа, які мали важливе значення для Росії. Джерела газети наголошували, що сторони також обговорювали перспективи російсько-американських відносин за дії нової адміністрації президента.