У Тимошенко вирішили "підкинути" Нафтогазу ще 6 мільярдів

Уряд пропонує збільшити бюджетні видатки на компенсацію НАК «Нафтогаз України» різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб’єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням, на 6,1 млрд. грн. (з 1,6 до 7,7 млрд. грн.).

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів, уряд на засіданні 25 березня схвалив проект закону “Про внесення змін до закону “Про Державний бюджет України на 2009 рік та деяких інших законів України”, включений до антикризового пакету законопроектів.

Крім того, у законопроекті запропонована нова бюджетна програма «Виконання робіт з розвідувального та експлуатаційного буріння, облаштування для введення в експлуатацію нових родовищ вуглеводневої сировини». Джерелом фінансування зазначеної бюджетної програми визначено надходження від збільшення з 0 до 2% ставки збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для бюджетних установ та організацій, промислових, інших споживачів.

Також пропонується внести зміни до законів про Держбюджет та про державну підтримку, що дозволить Аграрному фонду здійснити закупівлю за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету на Аграрній біржі у вітчизняних виробників дизельного палива та мінеральних добрив для потреб сільськогосподарських товаровиробників.