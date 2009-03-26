Янукович-молодший просить тата відпустити його з ВР

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не бажає своїм дітям займатися політичною діяльністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Сімферополі, на Всекримських зборах депутатів рад усіх рівнів від Партії регіонів.

«Я політикою зайнявся тільки тоді, коли вона зайнялася мною. І я ні своїм дітям, ні онукам не бажаю того, щоб вони займалися політикою», - сказав лідер «регіоналів».

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що молодший син попросив його відпустити «займатися справою», оскільки вже не може сидіти у Верховній Раді України.

«Молодший син сказав: як тільки закінчаться вибори, відпусти мене займатися справою. Не можу, говорить, я сидіти в парламенті», - зазначив керівник Партії регіонів.