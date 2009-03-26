Ескперти: протести, організовані Партією регіонів, нічого не дадуть

Політологи прогнозують, що запланована на завтра всеукраїнська акція протесту, яку організовує Партія регіонів, не матиме жодних наслідків.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування, проведеного Центром політичного консалтингу.

Центр нагадує, що 27 березня Партія регіонів має намір розпочати акції протесту в усіх регіонах України, а також у Києві. Центр політичного консалтингу звернувся до провідних експертів та аналітиків з проханням прокоментувати дану ситуацію: “Що слід очікувати від дій опозиції, чим завершаться ці вуличні акції?”.

Директор Інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що акція протесту Партії регіонів не матиме жодних наслідків. «Та нічого не слід очікувати, опозиція вже неодноразово демонструвала повну відсутність можливостей втілювати будь-які ідеї в життя. Це чергові гроші на вітер», - сказав він.

Президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ не виключає, що акції протесту можуть вийти з-під контролю їх організаторів.

Він зауважив, що поки не вірю, що саме Партія регіонів зможе організувати широку хвилю народного протесту. “Тут справа дещо в іншому. Я боюсь, щоб таким чином “регіонали” не розхитали човен, і ці акції протесту або в локальному розумінні не вийшли з-під їх контролю. Адже можуть відбутись певні інциденти або провокації, і вони не зможуть адекватно на них відреагувати. У загальному масштабі розхитавши човен під назвою «Україна», вони ризикують перетворити державу на країну суцільних мітингів та демонстрацій”, - сказав І.ЖДАНОВ.

Він висловив думку, що вихід треба шукати не у вуличних акціях. “Треба думати, як консолідувати еліту, яким чином створювати велику коаліцію у Верховній Раді, до якої увійдуть Партія регіонів, БЮТ, частина НУ-НС і Блок Литвина. Я думаю, що це більш адекватна відповідь на ті загрози, які зараз існують в економіці”, - сказав експерт.

Директор центру “Третій сектор” Андрій ЗОЛОТАРЬОВ прогнозує, що організовані Партією регіонів мітинги проти дій чинної влади будуть черговою політичною акцією.

“Загалом, я вважаю, що «регіонали» зараз знаходяться у такому становищі, що їм потрібно щось робити, аби не втратити остаточно ті відсотки, які вони зараз мають. Хоча ПР посідає непогану рейтингову позицію, але відчувається, що виборці дуже розчаровані такою діяльністю опозиції, і їм треба переконати виборців у тому, що вони чогось варті. І тому цілком прогнозовано, що після 100 днів, які відвів Віктор ЯНУКОВИЧ на подолання кризи, «регіонали» будуть намагатися привернути увагу до своєї політичної сили”, - сказав політолог.

Він висловив думку, що такі організовані політичні протести, “штучні протести, будуть неефективні за цих умов, які склались. Тому, швидше за все, це буде чергова політична акція, до яких українські виборці вже звикли та призвичаїлись”.

Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК скептично оцінив заявлену Партією регіонів масштабність акції.

За словами експерта, ПР буде важко зібрати на мітинги велику кількість людей, тому вважає, що вона є елементом політичного тиску та елемент політичного торгу між Партією регіонів, БЮТ і Президентом. Також І.КУЛИК сумнівається, Партія регіонів може очолити весь протестний рух.

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО також переконаний, що подібні акції протесту проти влади ні до чого не призводять.

«Нічим такі акції не завершаться. Справа в тому, що соціальні протести мають хвильоподібний характер, тому перші організовані сплески дуже дорогі, вони вражають і без того слабку владу. Тому нічого, окрім інтересу ЗМІ і деякого напруження у депутатському корпусі, я поки що не очікую», - сказав він.

Директор політичних програм Центру політичного консалтингу Олег ПРОЦЕНКО вважає, що в нинішніх умовах недоцільно проводити масові акції протесту.

За його словами, “якогось колосального значення, окрім транспортної проблеми в Києві, ці акції не набудуть. Вони продиктовані передусім тим, що лідер Партії регіонів сповідує гасло «тому що послідовний». Він обіцяв, що нинішній коаліції дає 100 днів, після чого виведе людей на вулиці. Тобто, з точки зору політичних заяв, вони повинні були витримати цю обіцянку і як мінімум якийсь мітинг організувати...”.

На переконання О.ПРОЦЕНКА, за нинішніх соціально-економічних і політичних умов “цей інструмент вуличної демократії, який застосовує ПР, він абсолютно неприйнятний і не дасть жодних результатів для тієї ж громадськості, яка вийде на вулиці, тому що ті питання, які стоять сьогодні перед владою і перед опозицією, вони в багатьох аспектах спільні і не можуть вирішуватись у такий спосіб”.

Директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО також не прогнозує жодних наслідків від проведення всеукраїнської акції протесту.

“Вуличні акції такого масштабу не вперше пройдуть в Україні, тому я думаю, виходячи з попереднього досвіду, що ніяких непередбачуваних і негативних наслідків вони не матимуть, за винятком, коли до цих акцій будуть включатися ті сили, які захочуть їх використати у власних інтересах. Але, на мій погляд, організатори цієї акції – Партія регіонів – не дозволять цього зробити. Тому, в принципі, такий масштаб є демонстрацією політичної сили і потенціалу мобілізації Партії регіонів, але крім цього вони реальних наслідків мати не будуть”, - сказав експерт.

Водночас він зауважив, що, швидше за все, ситуація буде залежати від політичної поведінки фракції ПР у Верховній Раді. “Якщо вона дійсно вдасться до тих намірів, про які говорили деякі її представники щодо блокування трибуни парламенту, чи то до доведення парламенту до недієздатності з метою розпуску і призначення дострокових виборів, то це, на мій погляд, матиме більшу вагу і реальний вплив на ситуацію, ніж вуличні мітинги, такі як цей протест”, - сказав Ю.ЯКИМЕНКО.