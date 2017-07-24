САП закликає нардепа Полякова прийти до поліції за електронним браслетом

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закликає народного депутата України Максима Полякова прибути до Національної поліції Черкаської області за електронним браслетом. Про це йдеться на сторінці САП у Facebook.

У повідомленні зазначається, що суд зобов’язав Полякова не відлучатися з Києва та Умані Черкаської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора та суду, повідомляти згаданих посадових осіб про зміну свого місця проживання, носити електронний браслет контролю та інше.

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«Вказану ухвалу після відкритого оголошення стороною захисту одразу отримано. Усім відомо, що відповідно до ст. 205 КПК України, ухвала слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення. Одразу після проголошення та отримання копії ухвали прокурорами САП вжито заходів до з’ясування наявності електронного засобу контролю та детективами НАБУ викликано Полякова на 22.07.2017 до органів Національної поліції Черкаської області, контрольні повноваження яких розповсюджуються на вказане підозрюваним місце проживання – м. Умань, з метою виконання ухвали суду у цій частині. Однак, у порушення закону, Поляков на виклик не з’явився і на зв’язок не виходив, а захисники останнього у телефонному режимі повідомили детективів Національного антикорупційного бюро про те, що виконувати ухвалу в цій та інших частинах підозрюваний не буде, окрім як внесення застави та утримання від спілкування із визначеними ухвалою особами. Виконанню ухвала не підлягає, на думку сторони захисту, через її неконституційність», - йдеться у повідомленні САП.

САП закликала Полякова та його захист вийти на зв’язок із детективами Національного бюро та прибути до визначеного ними органу Національної поліції з метою виконання ухвали слідчого судді в частині зобов’язанні носити електронний засіб контролю.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня суддя Солом’янського районного суду Тарас Оксюта виніс ухвалу, згідно з якою Поляков в п’ятиденний термін має внести на рахунок суду у Держказначействі 304 тис. грн, що становить 190 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Окрім того, суд поклав на підозрюваного обов’язок носити електронний засіб контролю, прибувати за вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду. Не відлучатися з міста Києва та міста Умані без дозволу слідчого, детектива, прокурора або суду. Повідомляти їх про зміну свого місця проживання та місця роботи. А також здати всі свої паспорти: громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на в’їзд-виїзд з України.

Крім того, Полякова зобов’язали утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Поляков заявив, що не збирається вносити заставу і виконувати назначені судом обов'язки (крім спілкування зі свідками), оскільки вважає ухвалу суду неконституційною.

Сьогодні Поляков заявив, що ніхто не намагався вдягнути на нього електронний браслет. У поліції повідомили, що Поляков проігнорував виклик до поліції, де йому мали одягти електронний браслет на виконання ухвали Солом’янського районного суду Києва про запобіжний захід.