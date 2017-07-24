Переговори "нормандської четвірки": Путін знову назвав розпочату Росією війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом"
Під час переговорів були заслухані звіти голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Президент Російської Федерації Володимир Путін під час телефонної розмови лідерів країн "нормандської четвірки" знову назвав ініційовану Росією війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом". Про це повідомляє прес-служба Кремля.
"Були заслухані звіти голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертугрула Апакана і його заступника Александра Хуга про стан справ із забезпеченням режиму припинення вогню на лінії зіткнення сторін внутрішньоукраїнського конфлікту та інші аспекти діяльності спостерігачів ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.
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"Після цього лідери докладно обмінялися думками щодо ситуації на південному сході України з урахуванням серйозних збоїв з реалізацією Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року", - зазначають у Кремлі.
"Путін докладно, в деталях, виклав російські підходи з усіх ключових положень згаданих домовленостей", - заявили у прес-службі президента РФ і додали, що в ході розмови було домовлено про подальші контакти, в тому числі на вищому рівні.
Як повідомляв УНІАН, згідно з повідомленням прес-служби глави української держави, за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови наприкінці літа має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав "нормандського формату".
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