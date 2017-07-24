Припинення вогню, неприпустимість "Малоросії" та миротворці на Донбасі: про що говорила "нормандська четвірка"

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з лідерами «нормандської четвірки» президентом Франції Еммануелем Макроном, федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляється на сайті президента України.

Зазначається, що співрозмовники відзначили важливість повного припинення вогню, виведення важкого озброєння і проведення розведення сил з цілодобовим моніторингом ситуації СММ ОБСЄ.

«Президент України назвав останні дні липня одними з найкривавіших у 2017 році і закликав Росію негайно припинити агресивні дії і постачання зброї на окуповані території», - йдеться у повідомленні.

При цьому Порошенко заявив, про важливість введення на Донбас миротворчої місії ООН.

«… звільнення заручників блокує російська сторона: Україна наполягає на негайному звільненні всіх заручників, в тому числі тих, хто незаконно утримується на території Росії, зокрема Олега Сенцова та Романа Сущенка», - зазначається у повідомленні.

У той же час президент Франції і канцлер Німеччини наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, що підривають територіальну цілісність України, зокрема щодо створення так званої «Малоросії».

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«Під час двогодинної розмови було домовлено узгодити остаточні кроки щодо безпеки та продовжити роботу над дорожньою картою імплементації Мінських домовленостей. З цією метою в другій половині серпня має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав Нормандського формату», - зазначається на сайті українського президента.

Як повідомляв УНІАН раніше, лідери "нормандської четвірки" провели анонсовану телефонну розмову. Розмова почалася близько полудня. Зокрема, в телефонних переговорах брали участь президент України Петро Порошенко, лідер РФ Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.

Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "традиційно за результатами цієї телефонної розмови надамо інформацію". Пєсков уточнив, що телефонна розмова почалася приблизно опівдні за московським часом. "Як правило, такі розмови досить складні у виконанні, тому що розмовляють чотири людини, йде переклад, тому вони тривають досить довго", - зазначив представник Кремля.