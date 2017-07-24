У НАТО заявили про повну підтримку суверенітету України

Командир походу постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2), комодор Джеймс Морлі заявив про повну підтримку суверенітету України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, що пройшла на борту есмінця Королівських ВМС Великої Британії Dunkan, який разом з фрегатом ВМС Туреччини Yildirim прибув до Одеського порту з візитом в Україну у складі SNMG2.

«Ми повністю підтримуємо суверенітет України, її право на незалежність. Підтримуємо право на те, щоб самостійно вирішувати своє майбутнє», - сказав Морлі.

За його словами, Чорне море стає «місцем конкуренції», де кілька країн починають битися за політичний і економічний контроль, а завданням кораблів групи є, в тому числі, збереження миру і спокою в Чорному морі.

Він також додав, що в Чорне море заходять судна, які не належать країнам Чорноморського регіону. Тому, згідно з відповідною конвенцією, кораблі НАТО хочуть контролювати час перебування цих суден у Чорному морі, їх водотоннажність і інші параметри.

«І, звичайно, посилення військової активності з боку Росії є також серйозною проблемою, серйозним викликом, який ми бачимо, особливо поблизу території країн - членів НАТО», - зазначив комодор. Він додав, що посилення військової активності з боку Росії збільшує ризик у відносинах між народами, і у зв'язку з цим надзвичайно важливо, щоб всі канали комунікації були гранично відкритими і прозорими - всі повинні знати про те, що відбувається, і для чого здійснюються ті чи інші завдання.

За його словами, кораблі SNMG2 тільки що повернулися з морських навчань, в яких брали участь інші країни НАТО. Ці навчання проводилися ВМС Болгарії.

«Ми регулярно проводимо навчання у Чорному морі разом з нашими союзниками і партнерами по НАТО. І ми абсолютно відкриті щодо змісту навчань, їх характеру і часу проведення. Після Одеси ми вирушаємо до Румунії, де також відбудуться навчання. Потім ми залишимо Чорне море», - розповів Морлі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Одеси прибули кораблі постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) - есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dunkan і фрегат ВМС Туреччини Yildirim. Візит триватиме до 27 липня.