Огризко вважає, що будь-який його наступник підкорятиметься Ющенку

Перший заступник секретаря РНБО Володимир Огризко вважає, що з призначенням нового міністра закордонних справ зовнішня політика України не зміниться.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

"Питання не в прізвищах. Питання в тому, що хто б не прийшов на місце міністра, а я бажаю цьому колезі всього самого доброго і найкращого, бо робота справді важка, але від цього зовнішньополітична лінія ніяким чином не зміниться", - впевнений Огризко.

Він нагадав, що згідно з Конституцією президент є "керівником зовнішньополітичної діяльності держави".

"Не може бути в державі двох курсів. Повинна бути єдність, вихід назовні, коли країна говорить одним голосом", - заявив екс-міністр.

Відповідаючи на питання, який блок питань куруватиме Огризко в РНБО, він сказав, що "це питання міжнародної безпеки, євроатлантичної безпеки, питання ЄС" та інше.

Також, коментуючи реакцію Росії на декларацію Україна-ЄС стосовно модернізації ГТС України, Огризко заявив: "Якби Росія звернулася до ЄС з приводу модернізації її ГТС, невже щось подібне відбулося в Україні? Ніколи".

"Тобто чомусь вважають, що це ГТС, яка належить Росії, а не Україні. Цього треба, нарешті, позбутися", - сказав він.

Українська правда