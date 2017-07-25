Порошенко схвалив звільнення голови Держприкордонслужби, який знепритомнів під час промови Лукашенка
Ім'я нового очільника Держприкордонслужби поки що невідомо.
Президент України Петро Порошенко задовольнив рапорт голови Державної прикордонної служби Віктора Назаренка про звільнення.
Про це у коментарі УНІАН повідомив помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар відомства Олег Слободян.
Читайте такожГоловний прикордонник України перебуває в реанімації після вчорашньої втрати свідомості в Адміністрації президента
"Президент задовольнив рапорт голови Державної прикордонної служби про звільнення", - заявив Слободян.
Він підтвердив, що Назаренко подав рапорт про звільнення у зв'язку зі станом здоров'я.
Як повідомляв УНІАН, Назаренко знепритомнів 21 липня в Адміністрації президента України під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка. В АП Назаренку надали першу медичну допомогу й госпіталізували в Центральний клінічний госпіталь Держприкордонслужби. Він перебуває у реанімації, проте лікарі оцінюють стан його здоров'я як задовільний.