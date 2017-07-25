Порошенко схвалив звільнення голови Держприкордонслужби, який знепритомнів під час промови Лукашенка

Президент України Петро Порошенко задовольнив рапорт голови Державної прикордонної служби Віктора Назаренка про звільнення.

Про це у коментарі УНІАН повідомив помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар відомства Олег Слободян.

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"Президент задовольнив рапорт голови Державної прикордонної служби про звільнення", - заявив Слободян.

Він підтвердив, що Назаренко подав рапорт про звільнення у зв'язку зі станом здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, Назаренко знепритомнів 21 липня в Адміністрації президента України під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка. В АП Назаренку надали першу медичну допомогу й госпіталізували в Центральний клінічний госпіталь Держприкордонслужби. Він перебуває у реанімації, проте лікарі оцінюють стан його здоров'я як задовільний.